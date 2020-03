Il coronavirus non frena la malvagità umana Salvataggio della Polizia nel centro storico di Ariano

Erano destinati a morte sicura, affamati e infreddoliti, sotto alcune auto i cuccioli abbandonati da gente senza scrupoli nei pressi del Museo Diocesano in via Annunziata ad Ariano Irpino. La richiesta di aiuto è arrivata da via Pirelli. Una donna ha provato ad allertare Polizia Municipale e Asl.

Senza cibo da giorni e in una situazione di altissimo pericolo. Andata a vuoto ogni richiesta di aiuto si è deciso di far intervenire la Polizia.

Sul posto si è recato personalmente il Vice Questore del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno, da sempre particolarmente sensibile nella lotta all'abbandono e maltrattamento degli animali. Non si contano gli interventi di salvataggio effettuati sul territorio.

Dopo aver contattato il centro veterinario di Michele Tuccillo a Grottaminarda, i cuccioli hanno ricevuto gratuitamente tutte le cure necessarie. Da qui l'affidamento a tre volontarie Enpa, Stefania La Manna, Paola Guarino e Marika Iovino. Una macchina già collaudata che ha permesso in pochissimo tempo di trovare uno stallo, in attesa di poter essere adottati.

Sono tutti molto belli e particolarmente dolci. Un grazie viene rivolto alla Polizia, al veterinario Tuccillo e alle tre volontarie che senza alcuna esitazione si sono subito prodigate per salvare questa ennesima cucciolata abbandonata dalla malvagità umana, che non frena purtroppo neppure di fronte al coronavirus.