E poi cadde la neve e questa volta non è un pesce d'aprile Ecco a sorpresa nella notte Ariano Irpino

Potrebbe sembrare un pesce d'aprile e invece no...Nelle notti insonni da coronavirus, tutti ad ammirare una fitta nevicata, che in pochi minuti ha imbiancato strade e borghi. Le immagini sono state girate ad Ariano Irpino nel cuore antico della città in via Annunziata da Sabrina Pollastrone. La coltre bianca è caduta silenziosa ricoprendo tetti, vallate e alberi già in fiore. Dal centro alle periferie, Martiri e Cardito e alle zone rurali, lo scenario è di quelli davvero suggestivi. Le foto scattate da Gerardo Landi rendono perfettamente l'idea. C'è chi aveva invocato dall'alto, da giorni un'abbondante nevicata per bonificare in qualche modo la città. E' così è stato. Buon primo aprile a tutti da Ariano Irpino innevato.