"In arrivo 4000 kit veloci, la Provincia farà la sua parte" Il presidente Biancardi: "Siamo i primi a partire con una procedura del genere"

Emergenza Covid-19, anche la Provincia di Avellino si muove per contrastare il coronavirus. Il presidente Domenico Biancardi ha annunciato che sono in arrivo 4000 kit per test veloci. “Siamo la prima Provincia in Italia ad adottare queste procedure con un protocollo d'intesa con l'Ordine dei medici perchè voglio dare un aiuto all'Asl in un'azione sinergica preventiva. Quando il medico di base si imbatterà in un paziente con sintomi può immediatamente utilizzare il kit avvisando il sindaco perchè, in caso di positività, il primo cittadino dovrà metterlo in quarantena. Successivamente poi interverrà l'Asl. Quindi abbiamo ordinato 4000 kit per test veloci che arriveranno tra giovedi e venerdi. Speriamo di non farne più di ordini ma comunque la Provincia è sempre a disposizione per ordinarne altri per soddisfare le richieste dei medici di base, il tutto nell'interesse della popolazione irpina. Bisogna rimanere a casa sperando che i risultati degli ultimi giorni siano confermati e di uscire quanto prima da questo enorme incubo”.