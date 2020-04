"Campo Genova scelta approssimativa e pericolosa" Il consigliere di App Francesco Iandolo commenta così la centrale operativa anti-Covid

Opposizione in rivolta sull'allestimento di una centrale operativa a Campo Genova per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Nell'area a ridosso dello stadio Partenio saranno preparati e somministrati cibi ed effettuati i tamponi anti-Covid. E l'ordinanza del sindaco fa già discutere. “E' pericoloso – tuonano i consiglieri di minoranza, c'è il rischio di creare un maxi assembramento. Quando lunedì abbiamo fatto la capigruppo ci era sembrato di vedere spirito di collaborazione con sindaco e maggioranza – afferma Francesco Iandolo, consigliere di Avellino Prende Parte - E invece niente di tutto questo. La proposta di campo Genova non è stata minimamente condivisa. Una vicenda a dir poco approssimativa ma già studiata dall'Amministrazione Festa. Per esempio per quanto riguarda i pasti si potevano coinvolgere la mensa dei poveri o le mense scolastiche. Cosi come per i test andrebbero fatti in luoghi sicuri, sanificati adeguatamente e invece si scegli un tendone mettendo ulteriormente a rischio la sicurezza dei cittadini già in difficoltà”.