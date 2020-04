Scouts irpini in ascolto, al via il numero verde per gli aiuti Contact center per una parola di conforto, una chiacchiera, una risata …

"L’emergenza legata all'epidemia di Coronavirus si protrarrà ancora per un po’. L’Agesci Zona Hirpinia ha bisogno di mettersi in gioco, di rimboccarsi le maniche, di reagire con il giusto senso di responsabilità. Pertanto, dopo aver accolto le disponibilità di capi e ragazzi maggiorenni, abbiamo dato seguito al servizio di ascolto.

In collaborazione con la Misericordia di Avellino abbiamo avviato dal 30 Marzo 2020, un servizio di ascolto a distanza per anziani e persone bisognose che non avendo possibilità di avere un supporto diretto, potranno rivolgersi al contact center per una parola di conforto, una chiacchiera, una risata …. fondamentalmente per combattere i nemici che si annidano nella solitudine. D'altronde “l’animazione è da sempre stata il nostro FORTE!”; anche per segnalare eventuali necessità.

Ogni capo e ragazzo, infine, ha avuto modo di preparasi attraverso un corso di formazione online, per garantire la qualità del servizio"