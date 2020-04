VIDEO. "Una mensa autogestita per aiutare i senzatetto" Pieluigi cuoco per il periodo dell'emergenza Coronavirus

Una mensa dei poveri autogestita per far fronte alla domanda, al bisogno che cresce. Presso la casa della fraternità Monsignor Antonio Forte, 25 persone indigenti autogestiscono la mensa e il dormitorio per far fronte alle esigenze di tanti senzatetto. La struttura, per i decreti che vietano ogni tipo di assembramento, andava chiusa, bloccata, interrotta. Loro, gli ospiti, hanno potuto così far fronte all'emergenza e hanno continuato il servizio.

L’iniziativa promossa dal direttore Don Vitaliano Della Sala nasce per necessità e risulta vincente.

Il cuoco si chiama Pierluigi Nudo e coadiuvato da un'altra ospite della struttura kulish Alla di nazionalità Ucraina ogni giorno con passione prepara pasti, che poi vengono consegnati ai poveri , che continuano a radunarsi all'esterno della struttura della Caritas di via Morelli e Silvati. Poveri che aiutano altri poveri.

"Mi sento onorato - racconta con gli occhi lucidi Pierluigi - di poter essere utile per altre persone che patiscono il mio stesso disagio. Ogni qualvolta preparo i pasti da consegnare, penso agli stenti, al disagio, alla vergogna che cresce dentro ognuno di noi quando improvvisamente si scopre povero". Un servizio, quello fornito dalla Caritas, coordinato da Ernesto, storica figura della caritas da sempre in prima linea per provare a dare risposte a chi più ha bisogno.