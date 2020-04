VIDEO Autismo, mamma Claudia: oggi siamo tutti blu La giornata mondiale per la consapevolezza dell'Autismo: in tanti virtualmente partecipano

“Con la fantasia sconfiggiamo la paura”. Sorride Claudia Garofalo la mamma di Alessio, un bimbo autistico di Avellino.

Oggi 2 aprile, Claudia racconta la gioia grande per aver celebrato virtualmente con migliaia di famiglie la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo”.

Sì, perché sono tantissimi i video, le foto, i disegni e cartelloni che sono arrivati dai social network, per creare una lunga ed emozionante onda blu. Bimbi e adulti vestiti di blu, in case illuminate dello stesso colore in occasione della giornata mondiale dell’autismo. Il simbolo di questa malattia è il colore blu e senza uscire di case molte mamme, genitori, familiari dei bimbi autistici hanno dato vito ad un grande evento su scala nazionale.

La chiamata della mamme dei bimbi autistici al tempo del coronavirus ha avuto un riscontro eccezionale.

“La giornata dell’autismo è riuscita a tingere di blu ogni casa anche con migliaia di disegni cartelloni e video che hanno invaso i social -racconta Claudia Garofalo de “Il fiorellino e la tartaruga”, con malcelata emozione - questo è il successo della solidarietà che resta l’unica grande forza da mettere in campo in questi giorni difficili”. Un evento virtuale che emoziona e invita a riflettere.

“Noi siamo autistici tutta la vita, tutto l’anno - spiega Claudia -. Quando il coronavirus sarà passato l’autismo sarà ancora nelle nostre famiglie. Abbiamo deciso di dare vita a questa celebrazione corale e virtuale per stare sempre vicini ai nostri bambini”.