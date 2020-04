Via ai test rapidi, si comincia con l'Ordine dei Medici Lo screening verranno eseguiti presso la sede dell'Ordine

E’ iniziata la fase di monitoraggio per i test rapidi, effettuati in questi minuti presso la sede dell’Ordine dei Medici di Avellino di via Circumvallazione,.

La priorità verrò garantita a tutti i medici e sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro il virus. Infatti, il primo test è stato effettuato per il dottore Francesco Sellitto, presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino.

Poi, sempre presso la sede dell’ordine e in altri punti che l’amministrazione riuscirà ad organizzare, saranno effettuati i test alle persone che hanno avuto in qualche modo contatto con i positivi.

Si tenta, in questo modo, di circoscrivere, quanto più possibile l’estendersi dei contagi, individuando le persone che hanno in atto, o hanno avuto in un recente passato, i sintomi dell’infezione. Va ricordato, però, che i test rapidi forniscono l’indicazione riguardo la formazione di anticorpi della malattia, ma, e va sottolineato, possono anche dare risultati “falsi-negativi” o “falsi-positivi”.

La gestione dei queste attività, quindi, è comunque delicata.

Il sindaco Festa aveva annunciato questa iniziativa otto giorni fa.

Non è dato sapere se questi kit giunti presso l’Ordine dei medici siano quelli acquistati direttamente dal Comune o se siano quelli facenti parte del più ampio acquisto effettuato dalla regione Campania, di cui ha parlato il delegato alla Sanità Enrico Coscioni.