Sanitari, contagio da Covid è infortunio sul luogo di lavoro Dall'Inail sono inquadrati così. Avellino, c'è il servizio di assistenza

I contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

La Sede territoriale INAIL di Avellino ha predisposto un numero di telefono dedicato - 0825 294266 - per rispondere agli eventuali quesiti di operatori sanitari e strutture sanitarie pubbliche e private della Provincia sul tema delle infezioni da Covid -19.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,00 e sarà presidiato dagli operatori sanitari dell’Inail di Avellino.

Le numerose iniziative poste in campo dall’Inail per fronteggiare l’emergenza sono consultabili al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html