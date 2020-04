Smentito Festa: "I kit non sono quelli delle linee guida" Il consigliere Preziosi denuncia il caso e Alpha Pharma gli dà ragione

I kit mostrati oggi dal sindaco Festa e usati per i primi test rapidi non sono gli stessi indicati nelle linee guida pubblicate dal Comune di Avellino. Alpha Pharma dà ragione al consigliere Dino Preziosi che aveva sollevato la questione e chiarisce che i dispositivi VivaDiag Covid-19 IgM/IgC, non sono stati, fino a questo momento, venduti al Comune di Avellino, così come, invece, si legge chiaramente dalle linee guida approvate dall’Amministrazione comunale. In sostanza Festa ha dirottato su un altro kit contravvenendo di fatto a quanto scritto nelle linee guida. E intanto il Caffè Plaza ha donato al Comune 1000 mascherine. Un gesto di grande umanità e solidarietà verso la comunità irpina.