Partorire ai tempi del Covid. "Care mamme, state serene" VIDEO Il primario Struzziero: percorsi in sicurezza e professionisti sempre con voi. Non abbiate paura

Partorire in sicurezza nei giorni dell’emergenza Covid-19 con il sorriso e la certezza, che presto tornerà la normalità. Nell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino storie di mamme e medici, infermieri e operatori alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottore Elisiario Struzziero. 90 i parti avvenuti nel mese di marzo, nei giorni della piena allerta per il diffondersi del contagio da Coronavirus.

“Il mio messaggio è rivolto a tutte le donne in dolce attesa - spiega Struzziero -, pronte ad affrontare il proprio parto in un momento di grande confusione e paura generale - spiega Struzziero . Nel nostro reparto stiamo garantendo tutta la serenità e gioia necessaria in questo momento storico di grande emergenza globale, che cerchiamo di rendere meno difficile per chi sta per affrontare il momento più importante della propria vita. Abbiamo, in tempi record, predisposto percorsi separati di degenza, parto e assistenza separati per donne covid e sospetti covid, così da garantire la massima sicurezza. Senza dimenticare la serenità che, grazie ad uno straordinario lavoro corale di medici, infermieri, ostetriche e operatori e addetti al servizio di pulizia, riusciamo a trasmettere alle nostre pazienti. Il nostro compito resta quello di far nascere bambini , di accogliere nuove vite, perché la vita va sempre e deve sempre andare avanti, oltre il coronavirus, l’emergenza, l’allerta globale”.