Covid, 19 contagi. Sale a 348 il numero degli irpini infetti Il bollettino dell'Asl conferma nuove persone positive al coronavirus

Coronavirus, nuovi contagi in Irpinia e sale a 348 il numero complessivo delle persone infette in provincia di Avellino. L'Asl comunica che hanno dato risultato positivo i tamponi effettuati su 19 persone. I tamponi processati nel laboratorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati e presso quello dell'istituto zooprofilattico di Portici hanno restituito la mappa dei contagi sul territorio irpino di cui:

6 nel Comune di Ariano Irpino,

2 nel Comune di Avellino,

2 nel Comune di Venticano,

1 nel Comune di Santo Stefano del Sole,

3 nel Comune di Mercogliano,

1 nel Comune di Mugnano del Cardinale,

1 nel Comune di Montemiletto,

1 nel Comune di Pratola Serra,

1 nel Comune di Montecalvo Irpino,

1 nel Comune di Trevico.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.