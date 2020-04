"Ai commercianti dico: aiutateci a essere solidali" L'appello del vicesindaco Laura Nargi

Un accorato appello, quello del vicesindaco Laura Nargi, ai commercianti di Avellino per rispondere presenti alle procedure per distribuire in città i buoni spesa. “Gli operatori economici si accreditino quanto prima come fornitori del Comune per accettare i buoni spesa. Sul sito del Comune, nella sezione covid-19, troveranno un apposito modulo on-line da compilare. Mi auguro che a questo mio invito rispondano tutte le attività che vendono generi alimentari di prima necessità perché solo cosi facendo potranno aiutarci e aiutare il cittadino a fare la spesa sotto casa e quindi non percorrere distanze inutili rischiando di diffondere il contagio. Mi rendo conto che il momento è difficile, che pesa lo stare a casa così tanti giorni ma non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti finora. Quindi mi appello alla vostra solidarietà e al vostro senso di responsabilità per portare avanti al meglio questo servizio per la comunità". Ad oggi sono una trentina gli operatori economici che hanno risposto presente e circa trecento le famiglie che hanno richiesto aiuto.