La Lega al fianco del "Rubilli": donate 100 mascherine A consegnarle l'Avv. Biancamaria D'Agostino e il responsabile organizzativo del Carroccio Davidde

Una stella chiamata solidarietà: è questo il valore più forte che mai che muove l’animo e l’impegno dell’avv. Biancamaria D’agostino e dell’ingegnere Sergio Davidde. Dopo la donazione di 100 mascherine chirurgiche alla Asl di Avellino, l’avv. Biancamaria D’Agostino, già candidata sindaco della Lega e CDA del Fondo Edifici di Culto e l’ingegnere Sergio Davidde funzionario della Provincia di Avellino e Responsabile provinciale dell’Organizzazione della Lega hanno voluto donare un contributo agli ospiti della Casa di riposo “Alfonso Rubilli “ di Avellino. Raccogliendo l’appello dei responsabili, si sono recati presso la struttura di viale Italia ad Avellino ed hanno consegnato 100 mascherine . Un gesto piccolo, ma importante che rivela come il valore solidarietà, che sembrava sopito venga invece, portato avanti da molti privati cittadini, costituendo un esempio per le giovani generazioni e un riferimento rassicurante per la popolazione.