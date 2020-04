"Non è il momento delle polemiche. Sì ai test rapidi" Il dottor Franco Russo spiega perchè non ha firmato la lettera della minoranza

Il dottor Franco Russo, consigliere comunale del Pd, è, con il collega Carmine Montanile, l’unico a non aver firmato la lettera dell’opposizione al Prefetto Spena, particolarmente critica sulla gestione della pandemia COVID-19 da parte del sindaco Festa.

Russo promuove l’amministrazione sulla scelta di effettuare test rapidi. “Stiamo combattendo una guerra contro un nemico piccolissimo, invisibile ma fortissimo. Dobbiamo seguire le regole della scienza. Ecco perché, da medico, sostengo il Comune in questa iniziativa dei test rapidi. I tamponi sono carenti, ne esistono pochi e vengono fatti solo alle persone che hanno sintomi. Per fronteggiare l’emergenza ci vengono incontro i test rapidi, tante istituzioni si sono attrezzate in questo senso. Vanno a misurare gli anticorpi che l’organismo produce contro il virus e sono assolutamente importanti perché se un soggetto è positivo bisogna metterlo in isolamento e fare in modo che non si diffonda il contagio, specie tra i familiari".

"Occorre fare tanti test subito - chiarisce - cosi da "screenare" un bel pezzo di popolazione. Polemiche con l’amministrazione in questo momento di “guerra” io non me la sento di farle. Mi auguro però che ci sia più confronto consiliare, magari con un consiglio comunale via skype, così da permettere anche a noi della minoranza di dare un contributo alla gestione dell’emergenza”.