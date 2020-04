Coronavirus. 17 positivi in Irpinia.Rsa Nusco: nessun contagio I dati dell'Asl. Ancora contagi e spuntano nuovi comuni

Sono 17 i tamponi risultati positivi al Coronavirus nella provincia di Avellino e ci sono nuovi paesi interessati dal contagio. Lo rende noto l'Asl nel consueto bollettino serale. Ma c’è anche una notizia decisamente positiva. Tutti i dipendenti e degenti della Rsa di Nusco sono risultati negativi al test. Focolaio a Lauro, sono 8 i casi. Tanta l'attesa per conoscere l'esito dei test effettuati dopo la notizia del contagio di una donna, che lavora presso la struttura dedicata alla assistenza di persone anziane in Alta Irpinia.

- 8 nel Comune di Lauro,

- 2 nel Comune di Solofra

- 2 nel Comune di Gesualdo,

- 1 nel Comune di Venticano,

- 1 nel Comune di Avellino,

- 1 nel Comune di Bisaccia,

- 1 nel Comune di Grottaminarda,

- 1 nel Comune di Ariano Irpino.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.