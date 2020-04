"1000 test entro domenica. La Regione? Nessuno ci blocca" Sopralluogo del sindaco Festa al centro Operativo Covid-19 a Campo Genova

E' partito l'allestimento del centro di coordinamento operativo Covid-19 a Campo Genova. In mattinata sopralluogo del sindaco Gianluca Festa che ha fatto il punto della situazione sui test rapidi che saranno eseguiti in collaborazione con l'Avis e l'Ordine dei Medici.

“Vogliamo arrivare a 1000 test entro domenica, abbiamo aperto a tutti i laboratori con una mia comunicazione ufficiale, precisando che la collaborazione deve essere gratuita. Quindi devono metterci a disposizione locali idonei e sicuri, attrezzature e personale".

Ma campo Genova, dove ci saranno una tenda della Misericordia e quattro in arrivo dai Vigili del fuoco, servirà anche come centro di smistamento per i pacchi alimentari. E Festa chiarisce che non ci sarà nessun pericolo di assembramenti. “Non saranno le persone a venire qui, ma riceveranno le derrate direttamente a casa. Partiranno da campo Genova squadre di volontari".

Infine una stilettata alla Regione che da subito non ha visto di buon occhio l'operazione Campo Genova. “La Regione avrà capito che non ci blocca nessuno soprattutto quando si tratta di tutelare la nostra comunità. Se c’è anche lei noi siamo contenti, altrimenti facciamo da soli”.