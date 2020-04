Dai tifosi laziali donazioni al Cotugno e al Moscati Calcio e solidarietà

Nel 2014, da un'idea della presidente Giovanna Campagna, nasce il gruppo Campania Biancoceleste con l'intento di raggruppare su facebook tutti i campani di fede laziale, e non solo, sono nate anche tante amicizie che vanno anche al di là dell’andare insieme allo stadio o di guardare una partita.

"Oltre a seguire le vicende sportive della Lazio, nel nostro piccolo - scrive Oto Cusano - cerchiamo di impegnarci nel sociale mettendo all’asta maglie autografate regalate dai calciatori nella loro trasferta a Napoli oppure organizzando il Fantacalcio; in entrambi i casi, i fondi raccolti vengono donati a varie Onlus presenti sul nostro territorio per aiutare chi davvero ne ha bisogno, in modo particolare i bambini.

"Quest'anno, data l'emergenza sanitaria causata dall'ormai famoso virus "Covid-19" - continua Cusano - abbiamo deciso di effettuare donazioni sia all’Ospedale Cotugno di Napoli sia al Moscati di Avellino.

Inoltre, abbiamo preso a cuore il progetto di "La casa di Matteo", una struttura che ospita bambini affetti da gravi patologie, i quali non hanno una famiglia in grado di prendersene cura. Quando tutto sarà terminato, andremo in prima persona a conoscere questi bimbi che hanno bisogno di tanto amore e sorrisi ma, nel frattempo, abbiamo provveduto ad effettuare una donazione, per mostrare comunque la nostra vicinanza, in questo momento difficile. Sicuramente i laziali in Campania vengono considerati dei pesci fuor d’acqua ma almeno abbiamo un grande cuore!"