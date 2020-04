Coronavirus, ad Ariano un'altra vittima Muore 75enne nel reparto di rianimazione al Frangipane

E' un continuo ingresso di bare e benedizioni nel cimitero di Ariano Irpino, spesso anche solitarie senza la presenza dei prorpi cari per motivi strettamente sanitari. E' di oggi l'ultimo decesso da Covid-19 nel reparto di rianimazione. Si tratta di un 75enne del luogo ricoverato da circa un mese al Frangipane. E' la vittima numero 15 ad Ariano Irpino, la seconda nell'arco di 24 ore nella struttura di via Maddalena. Due i casi positivi nel bollettino di questa giornata che riguardano il tricolle.

E stamane una giovane suora dell'istituto San Francesco Saverio, già positiva al coronavirus è giunta in ospedale dopo essere stata colta da malore. Dopo le cure prestate dai sanitari è stata successivamente dimessa. Nuovi contagi tra infermieri, in quattro sarebbero risultati positivi nella stessa giornata in cui nove operatori sanitari sono stati sottoposti allo screening con test rapidi della Regione Campania ad Avellino, con esito positivo.