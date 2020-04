Tommaso Paradiso: "Ti rialzerai Ariano, forza e coraggio" "Sto pensando concretamente a voi e spero di abbracciarvi presto"

È come se avesse previsto quello che si sta vivendo oggi quando ha composto "Non avere paura". La hit di Tommaso Paradiso, arianese purosangue, è un inno alla vita e al coraggio. In questo momento più che mai. E il cantautore romano di adozione dedica un applauso alla sua città d'origine che sta vivendo l'incubo della pandemia da Covid-19. Un fragoroso battito di mani sulle note dell'ultimo successo musicale dell'artista arianese che è come un battito d'ali prima di spiccare nuovamente il volo.

Recentemente aveva fatto tappa ad Ariano, nella sua casa di via Annunziata, insieme alla madre tra selfie, autografi e degustazione di prodotti tipici.

Il 10 agosto 2018 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria e le chiavi del paese, all’interno di una villa comunale affollatissima di fans. A Paradiso in quell’occasione gli fu consegnato anche un volume molto bello realizzato dall’amministrazione provinciale di Avellino, sui castelli medievali d’Irpinia tra cui naturalmente quello normanno della città del tricolle. Questa fu la motivazione dell’onorificenza: “Per l’amore e la passione che dedica alla musica, dando lustro alla città di Ariano Irpino. A condurre un’intervista pubblica sul palco, in maniera impeccabile e e molto coinvolgente fu l’esperto e preparatissimo Gianluca Di Furia, autore e conduttore di Radio 1 Rai alla presenza Nazaria Paradiso, madre di Tommaso.

Oggi questo messaggio così bello che arriva da Roma: "E' un momento molto triste e duro. Stiamo perdendo amici e parenti, tante persone care. Ma dobbiamno essere pronti già da subito a rialzarci. Spero che tutto questo quanto prima finirà per venire da voi ed abbracciarvi tutti. Forza e coraggio, vi voglio bene."