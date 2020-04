E alla fine sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco Albero caduto nel Rione Martiri ad Ariano. Caso risolto ma resta ancora un grande pericolo

E alla fine sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino, per liberare una traversa di Rione Martiri, che porta a via Vinciguerra, ostruita dalla presenza di un tronco a terra, caduto durante la nevicata dello scorso primo aprile. Si è atteso invano l'intervento del Comune per oltre una settimana. La Polizia ha contattato i Vigili del Fuoco che in poco tempo hanno messo in atto il loro intervento, rimuovendo tra l'altro anche alcune situazioni di pericolo, riguardanti la presenza di un grosso albero secolare da anni privo di manutenzione. "Viviamo con la paura addosso - ci dice un giovane residente - che da un momento all'altro possa adagiarsi sulla nostra casa. E' un serio pericolo che abbiamo già segnalato a chi di competenza, ma ogni nostra richiesta e sollecitazione finora è stata ignorata. Si aspetta come sempre che accade una tragedia?"