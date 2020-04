Un serbatoio imponente di ossigeno liquido al Frangipane Ha una capacità pari a 10.000 litri e servirà a garantire emergenze attuali e future

Un serbatoio di ossigeno liquido con una capacità pari a 10.000 litri è stato installato all'esterno dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Servirà per l'approvvigionamento di tutti i reparti della struttura ospedaliera di via Maddalena.

L’installazione è tesa a garantire le attuali e future esigenze anche in considerazione di possibili incrementi di ricoveri per patologie Covid-19 e dei relativi consumi derivanti. Operazioni coordinate come sempre in maniera attenta dall'ufficio tecnico dell’Asl di Avellino, diretto dall’ingegnere Daniele Filippone.

Non si arresta intanto la grande onda di solidarietà:

Ancora un importante aiuto alla radiologia, la camiceria fratelli De Pasquale ha donato un ottimo sanificatore ambienti ad ozono. Un altro gentile dono, utile e gradito. 100 mascgerine sono state invece donate al reparto di medicina Covid da Francesco De Vitto, un giovane di Ariano Irpino. E sempre all'ospedale Frangipane sono state donate da Gerardo Belardo Ecologia 512 mascherine.

E' una solidarietà senza fine. Sono in tanti in questi giorni particolarmente difficili ad Ariano Irpino a fare ognuno la propria parte, per aiutare chi è in difficoltà ma anche per donare semplicemente un sorriso ad ammalati o persone sole ed anziane. A diffondere un elenco di persone bisognose, spesso sono parroci, caritas e associazioni di volontariato. Ma non viene trascurato l'ospedale Sant'Ottone Frangipane, dove come li ha definiti Papa Francesco ci sono tanti angeli della porta accanto, riferendosi ai sanitari che operano spesso in condizioni estremamente difficili.