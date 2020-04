Gambacorta: "Un patto per Ariano tra cittadini e Comune" Una proposta per evitare la chiusura di negozi, bar, ristoranti, piccola e media distribuzione

"Un patto per Ariano tra cittadini e comune. Azzerare i fitti degli immobili a destinazione commerciale per un periodo di sei mesi successivi alla riapertura delle attività commerciali e ridurre del 75 % la tassa rifiuti per l’anno 2020." A suggerire questa proposta è l'ex sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta.

"Ai proprietari degli immobili il Comune garantisca, per l’anno 2020 e 2021, IMU (nuova Imu come si chiamerà) ridotta dell’80 per cento. Il Comune compenserà i minori incassi con i risparmi derivanti dalla chiusura anticipata delle scuole minori, costi di utenze, di mensa e di trasporto alunni e una ulteriore riduzione delle spese correnti per l’anno in corso.

Una proposta per evitare la chiusura di negozi, bar, ristoranti, piccola e media distribuzione. Fermare il declino. Riconquistare la fiducia."