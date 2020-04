"Io resto a casa, ma non la carità" Solidarietà da Casalbore all'ospedale Frangioane

Il Comune di Casalbore, la locale parrocchia Santissimi Pietro e Paolo e i Frati Francescani hanno promosso una campagna di sensibilizzazione dal nome: "Io resto a casa, ma la carità no", per l'acquisto di apparecchiature e dotazioni cliniche per l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. A nome della comunità casalborese, è stata consegnata al direttore generale dell'Asl diAvellino Maria, una prima parte dei dispositivi di protezione individuale acquistati con i fondi raccolti. Altri dispositivi saranno consegnati nei giorni a seguire.

"Ancora una volta la nostra comunità, anche in questa difficile emergenza sociale e sanitaria, dimostra la sua sensibilità e la sua grande generosità nei confronti dei medici ed infermieri impegnati in prima linea nella cura di questa malattia e che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia della nostra salute."