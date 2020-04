Pasqua 2020: la solidarietà del Rotaract Avellino Est Donate 80 uova di Pasqua all'Associazione Vita di Ariano Irpino e alla Caritas di Grottaminarda.

Il Rotaract Avellino Est, sfida il Covid-19 regalando un attimo di dolcezza. L’associazione Rotaract Avellino Est, alla sfida terribile lanciata dal Corona Virus non si tira indietro, rafforzando il suo service con metodologie di intervento diverse.

“Sempre accanto al nostro territorio, sempre con i più deboli, sempre con le istituzioni” Il cambiamento radicale delle nostre vite, non deve scoraggiarci. In un momento tanto triste, in un momento di profonda crisi economica e talvolta esistenziale, un attimo di dolcezza in vista delle festività Pasquali, va regalato e ricordato.

Il Rotaract Avellino Est ha donato 80 uova di Pasqua all'Associazione Vita di Ariano Irpino e alla Caritas di Grottaminarda.

L’associazione di giovani volenterosi, già nelle precedenti settimane si era attivata con donazioni per il potenziamento dell’Ospedale Frangipane e per il progetto “ Rafforziamo la Campania”, avviato dal Rotaract Distretto 2100, di cui attivamente fa parte."