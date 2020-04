Un tablet per gli auguri di pasqua tra pazienti e familiari La lodevole iniziativa nel reparto Covid del Frangipane grazie a Dm Tech & Services

Sarà una Pasqua meno solitaria per i pazienti del Frangipane. Grazie alla solidarietà e alla meravigliosa iniziativa di Dm Tech & Services con sede a Mirabella Eclano e Ariano Irpino fortemente voluta da Mimmo Dentamare, sarà possibile collegarsi, in video chiamata, attraverso un apposito numero whatsApp con i propri familiari in questo momento di grande solitudine, tristezza e difficoltà.

Il Tablet huawei mediapad T3 10 che resterà in dotazione alla struttura sanitaria arianese è stato già consegnato al personale del reparto medicina Covid che provvederà a sua volta a creare questo filo diretto tra pazienti e familiari.

"Abbiamo pensato a questa iniziativa, diversa dalle altre donazioni, per regalare un sorriso, a tanti ammalati, che vivono il loro triste dramma, senza la possibilità di poter ricevere il conforto e il calore dei loro familiari. E' un piccolo gesto e speriamo che possa restituire un sollievo al fine di superare al più presto questo distacco."

La direzione generale dell'Asl e sanitaria del Frangipane ringrazia l'amministratore unico Dm Tech & Services, Mimmo Dentamare per questo gesto affettuoso e di grande vicinanza all'ammalato."