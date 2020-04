Panacea aderisce all'iniziativa:"Corona contro corona" Donazione dei libricini agli ammalati del Frangipane

L’Associazione Panacea Onlus ha aderito all’iniziativa Corona contro corona promossa dall’associazione casa Mariana editrice gestita dalle suore del convento di Frigento.

Alla presenza del cappellano dell’ospedale Sant'Ottone Frangipane Don Ottone Morra consegnati pacchi con il libricino: la mia messa ed una coroncina distribuita gratuitamente ai ricoverati della struttura ospedaliera .

E non sono mancati attestati di riconoscenza da parte dei degenti che in un momento di sofferenza possono attraverso la preghiera trovare un momento di conforto. Le corone ed i libricini sono state distribuite a cura dei volontari anche alla casa di cura Villa Maria ed all’Sps di Bisaccia. L’associazione Panacea Onlus impegnata in prima linea contro l’emergenza Covid-19 fornendo assistenza sanitaria e sociale ringrazia la casa editrice Mariana e le suore del Convento di Frigento per averla scelta come messaggera di pace nella santa Pasqua .

"Pregare può aiutare - afferma Pasqualino Molinario - in questo momento di grande sofferenza umana sanitaria, sociale, psicologica."