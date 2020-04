Ariano, colombe della speranza dal Minerva al Frangipane/VIDEO Una sorpresa pasquale, di quelle che fanno bene al cuore

Pasqua è il tempo delle sorprese. E in questa strana festa in piena emergenza Covid-19 le sorprese non finiscono e soprattutto ce ne sono alcune che fanno bene al cuore, e fanno ancora sperare nella salvezza e redenzione del genere umano.

Il personale del centro Minerva ha portato colombe agli anziani ospiti adesso ricoverati al Frangipane e al resto degli ammalati. Un gesto semplice eppure dal profondo valore simbolico. Un gesto pasquale che fa onore a chi da settimane è esposto in prima linea per tutelare la salute dei malati

"Per i pazienti che consideriamo ancora della nostra famiglia e per coloro che in questi giorni se ne stanno prendendo cura. Buona Pasqua a tutti." Questo il messaggio partito dalla direzione del Minerva. "Un grazie sincero va a tutto il personale sanitario, a chi sta operando con grande spirito di sacrificio nella nostra struttura e chi è in servizio al Frangipane. Un abbraccio affettuoso sentiamo di estenderlo agli ammalati e alle proprie famiglie. E' un piccolo gesto per trasmettervi tutto il nostro affetto.

A rappresentare la struttura guidata da Nicola Chianca, Severino Sgobbo e Fabrizio Caso. L'omaggio pasquale è stato consegnato direttamente al primario di medicina Annamaria Bellizzi.

Era stato il reparto Covid del Frangipane su disposizione della Regione e Asl ad entrare in soccorso al Minerva il pomeriggio dello scorso primo aprile, quando vi fu il trasferimento urgente dei vari pazienti risultati positivi. Qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. Altri stanno lottando.

"E' un gesto straordinario - ha detto il primario Bellizzi - vorrei abbracciarvi tutti, ma in questo momento purtroppo non ci è consentito. Lo faremo in tempi migliori. Ma questa vostra affettuosa vicinanza, ci è di grande aiuto e ci spinge a lavorare sempre meglio al servizio degli ammalati."