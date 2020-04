Caso poste, Del Fante risponde a Maraia: riapre subito Cardito La lieta notizia di Pasqua

"Cardito in base al cronoprogramma di poste italiane era l’unica sede che non avrebbe riaperto perché c’è il postamat. Dopo la mia insistenza e dopo aver spiegato le difficoltà che stanno incontrando numerosi anziani e rappresentato che il Piano di zona è il quartiere più popolato di Ariano hanno capito e stravolto il loro piano prevedendo come prima riapertura proprio Cardito." Ad affermarlo è il deputato arianese Generoso Maraia.

"Ringrazio l’ad Del Fante e il responsabile delle relazioni con le istituzioni che dopo aver compreso dove erano collocati gli uffici postali e i bisogni della popolazione di Ariano, non hanno esitato e hanno subito rivisto le loro scelte."

Dal 15 aprile la filiale di Piano di Zona, sarà nuovamente attiva. Poste Italiane sta procedendo all’installazione di pannelli di plexiglas in tutti i suoi uffici, in modo da proteggere adeguatamente i propri lavoratori e l’utenza. Stanno inoltre affidando a ditte specializzate le necessarie procedure di sanificazione rese necessarie dall’emergenza coronavirus. Il piano illustratomi prevede, dalla prossima settimana, l’apertura dell’ufficio postale di rione Martiri per 6 giorni a settimana, l’apertura dell’ufficio postale di contrada Palazzisi per 3 giorni a settimana e di quello di contrada Manna per 1 giorno a settimana. Da lunedì 20 aprile, inoltre, prevedono l’apertura dell’ufficio Mancini-Calvario.

Sulla questione sin da subito c'è stato l'interessamento del Commissario Prefettizio Silvana D'Agostino, la quale aveva inviato una dettagliata lettera alla direzione centrale di Poste Italiane nella quale veniva rappresentato il grave disagio della comunità arianese, già provata dall'emergenza Covid-19.