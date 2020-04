Grottaminarda: buoni spesa tutti assegnati Ultimi ritiri martedì 14 aprile

Il Comune di Grottaminarda ha provveduto a consegnare in base alle indicazioni del Consorzio delle Politiche Sociali, ai circa 300 richiedenti, Buoni Spesa per un totale di circa 70mila euro, cifra assegnata dal Governo per questo specifico servizio legato all'emergenza Covid-19. L'impegno profuso da dipendenti comunali, volontari, e amministratori, ci ha consentito di effettuare tutto in tempi rapidissimi. I Buoni Spesa non ritirati nella giornata odierna possono essere ritirati martedì 14 aprile dalle ore 9 alle 13 presso la sede municipale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie indicate nei vari Dpcm.