Fulvio Martusciello dona 1500 mascherine ad Ariano Consegnate alla Polizia per procedere alla distribuzione

Fulvio Martusciello al fianco di Ariano Irpino. Con l’imprenditore Mario lago proprietario di 4Sons srl di Napoli che ha voluto essere vicino alle zone maggiormente colpite da Covid 19, consegna 1500 mascherine alla polizia per una distribuzione tra tutti coloro che operano sul territorio, ed all’ospedale Frangipane. Vuole essere un gesto di vicinanza per tutti coloro che si ritrovano in prima linea a fronteggiare tale emergenza.