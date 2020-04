Che tristezza, muore un'altra anziana del Minerva Decessi da Covid-19 ad Ariano Irpino saliti a quota 19

Muore un'altra paziente del Minerva. L'anziana, già positiva, di Ariano Irpino con residenza nel centro storico, era ricoverata nel reparto di Medicina Covid del Frangipane dallo scorso primo aprile, quando vi fu il trasferimento a bordo delle ambulanze della Pubblica Assistenza Vita dalla struttura di via Serra all'ospedale arianese. La salma è stata trasferita in obitorio dall'impresa di onoranze funebri Moschella.

E domani mattina alle 10.30 il Vescovo Sergio Melillo si recherà nel cimitero arianese in forma privata per impartire la benedire a tutti defunti. Un gesto di vicinanza al dolore dei propri cari, che non hanno potuto neppure donargli un degno funerale. In qualche caso si è assistito anche a bare solitarie, senza la possibilità di poter partecipare alla benedizione e tumulazione.

Hanno lasciato intanto il Frangipane altri 3 pazienti, clinicamente guariti. Potranno trascorrere domani la Pasqua con le proprie famiglie. Restano ricoverati invece nel reparto Covid altre 44 persone, di cui 40 positivi, 2 sospetti e 2 negativi.Un solo paziente invece in terapia intensiva, dopo il decesso di un 82enne, cugino del compianto Francesco Lo Conte.