Covid-19, oggi zero contagi in Irpinia Dato positivo. Nessun tampone positivo tra quelli esaminati all'istituto zooprofilattico di Napoli

Nella giornata di oggi nessun tampone è risultato positivo. L'Asl di Avellino comunica che non ci sono tamponi positivi tra quelli processati all'Istituto Zooprofilattico di Napoli. Non si conosce però il numero di tamponi esaminati dalla stessa struttura. Al Moscati, inoltre, non sono stati esaminati tamponi. Comunque resta il dato positivo, dopo quello di ieri. Il bollettino riportava solo un tampone positivo ad Ariano Irpino e tutti gli altri esaminati a Lauro negativi.