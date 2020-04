VIDEO/Ecco le immagini di Ariano nel giorno di pasquetta Città deserta, qualche sanzione elevata ad automobilisti a Cardito ma la popolazione è a casa

Covid-19, nuove sanzioni da parte della Polizia stamane durante i controlli di pasquetta ad Ariano Irpino ai danni di qualche persona sorpresa in auto senza giustificato motivo o a paseggiare nei rioni.

Attività che proseguirà senza sosta e con maggiore intensità in questa giornata di festa dove per la prima volta non è consentito dar vita alla classica scampagnata del lunedì di pasquetta. Ma il bilancio al momento, fatta eccezione di qualche caso isolato è positivo. La popolazione sta continuando a rispettare in pieno le regole.

Alla località Pontelosbergo, bivio di Melito il primo termometro attendibile è quello della Guardia di Finanza: "Sono transitate da qui solo auto con a bordo personale sanitario, forze dell'ordine montanti o smontanti e qualche badante. Null'altro."

In un nostro giro panoramico partito proprio da qui, fino a raggiungere il centro di Ariano, nell'obiettivo sono finiti mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti ed un paluso va a questi uomini e donne di Irpiniambiente e De Vizia che non si sono mai fermati durante l'emergenza, qualche abitante con il cane a spasso, un carro funebre, ne abbiamo incrociati tanti negli ultimi giorni, due donne dirette in farmacia e qualche agricoltore intento a lavorare nei propri fondi. Ma questo è una necessità, è pane quotidiano e la terra necessita di cure. In via Tranesi ci ha commosso la scena di un cane adagiato a terra, probabilmente abbandonato come tanti altri in queste giornate. Affamato e tremante accanto ad una ringhiera. Lo abbiamo rifocillato, con la speranza che qualcuno si occupi ora anche della sua solitudine. E poi quel Cristo tanto caro al compianto zi Filippo Capone. Sarebbe un bel gesto e una forma di rispetto se venisse spostata quell'auto parcheggiata da settimane di fronte all'edicola che affaccia a via XXV aprile.