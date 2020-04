Zona Rossa Ariano, da Confcommercio appello a De Luca La richiesta urgente del presidente Nicola Grasso

Confcommercio Ariano chiede alla Regione Campania di non prorogare ulteriormente almeno una parte delle misure restrittive (zona rossa) oltre il 14 aprile.

"Per i corrieri - scrive il presidente Nicola Grasso - non ha senso vietare di farli venire giacchè i negozi possono in base all'ultimo Dpcm effettuare le vendite on line. Consentire di ritirare dei pacchi all'ingresso di un negozio non comporta il venir meno di nessuna misura di distanziamento sociale. Le Banche devono riprendere appieno le loro funzioni poichè la legge gli ha assegnato un compito di assistenza alle imprese ed ai cittadini in difficoltà, lo screening santitario immediato agli operatori commerciali impegnati in attività come supermercati, farmacie etc.più esposti. Ed infine togliere il nulla osta per i cittadini che devono raggiungere il posto di lavoro fuori Ariano, dopo essere stai sottoposti a tampone."