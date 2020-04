Nicolino Iacobacci: una mia preghiera per invocare Sant'Ottone "Benedici il tuo ospedale. Ti chiediamo di salvare, come hai fatto in quel novembre, Ariano"

Sant’Ottone Frangipane quando fosti pellegrino per tue sofferenze umane, tu scegliesti Ariano Irpino. Tu per noi sei “Sant’Oto” e invochiamo protezione e a te facciamo voto quando andiamo in processione. Ti chiediamo di salvare, come hai fatto in quel novembre, Ariano dalle ombre e dal tremante turbolente. Benedici il tuo ospedale insieme a tutto il personale afflitto dalla pandemia, proteggi tutti e mandala via. Ci sia la tua indulgenza per coloro in emergenza e sia breve e lieve pena per chi oggi è in quarantena. Siamo tutti a te devoti per i tanti che son guariti. Noi arianesi siamo fieri di onorarti in Cattedrale, dove tanti pellegrini vengono a te dalla “Carnale” e in preghiera a te chiediamo la protezione di tutto il popolo di Ariano.