Laurearsi ai tempi del Covid-19. "L'emozione è sempre grande" La laurea da remoto, i nuovi laureati

Laurearsi ai tempi del Coronavirus. Ecco la nuova frontiera della formazione, che non si ferma e sono tanti i giovani che hanno tagliato il brillante traguardo a distanza.

Cosimo Di Dio, irpino che studia a Torino, si è laureato in via telematica, da solo, perchè bloccato causa emergenza Covid19.

Giovedì 02 aprile la seduta di laurea in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino, rigorosamente da remoto. Tanta emozione per una laurea “sui generis” perché si tratta sicuramente di una esperienza unica e diversa da quelle di tanti altri coetanei, ma con meno sacralità.

Fino a nuova disposizione gli esami di laurea si terranno attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video in grado di consentire lo svolgimento degli stessi in forma pubblica. Nonostante la distanza Cosimo ha sentito tutto l’affetto dei familiari e persone care che gli augurano traguardi sempre più importanti.

“La laurea telematica è stata comunque un momento molto emozionante - racconta Cosimo -. Sono felice di poter far parte di una generazione che ha saputo sfruttare al meglio tutti i passi in avanti nello sviluppo tecnologico. E in questo proprio la scienza e la ricerca sono fondamentali. Ricorderò per sempre questa giornata: ovviamente è mancata la festa con le persone care, ma sono sicuro che la recupereremo in grande una volta che tutto questo sarà finito”.