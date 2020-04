Covid-19 e supporto psicologico: Savignano e Ariano insieme Un punto di ascolto rivolto alla popolazione della Valle del Cervaro e dell'arianese

Un punto di ascolto per fornire alla popolazione supporto psicologico qualificato in situazioni di micro e maxi emergenze. Ad istituirlo in Irpinia è stato il centro operativo comunale di Savignano Irpino dopo aver formulato la richiesta all'unità di crisi della Regione Campania. Ad annunciarlo è stato il sindaco Fabio Della Marra.

"Il servizio sarà svolto da personale qualificato, iscritto all'ordine degli psicologi ed esperti quali psicologi di emergenza presso l'ufficio servizio civile del Comune di Savignano Irpino. Sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 20.00 contattando il numero 347.3674727 messo a disposizione dal Gruppo Comunale già attivo per la reperibilità. Sarà in funzione sino a cessata emergenza. Cogliamo l'occasione per ringraziare la Sipem, la presidente Sara Cicchella per la prestigiosa collaborazione."

Ma la bella notizia spiega ancora Della Marra sin dall'inizio in prima linea con grande scrupolosità e impegno in questa delicata emergenza è questa: "Il servizio è disponibile all'interno del bacino dell'arianese e per chiunque ne abbia necessità."

Dal sindaco e dai consiglieri comunali un messaggio di speranza per tutti: "Uniti si vince, non moliamo."

Un servizio importante che va ad aggiungersi all'iniziativa messa in atto dall'associazione Imagine To Help onlus e Valentina un Angelo per la Vita.

Il servizio gratuito di supporto psicologico. Consulenza orientata al recupero del benessere. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 Francesca Polidori, psicologa clinica 329.0043046. Dalle 16.00 alle 19.30 Concetta Pezzano psicologa e psicoterapeuta 333.6352883.

Per sostegno psicologico alle donne in attesa e alle mamme alle prese con il post partum: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Marica De Dominicis psicologa perinatale 320.1175071.