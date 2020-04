Borrelli: "Si alla consegne a domicilio di cibo e bevande" La proposta a De Luca: "Così ci sarà meno gente in strada"

“Dopo quasi un mese e mezzo di quarantena di stop delle attività commerciali siamo favorevoli nel permettere gradualmente e con le dovute precauzioni le consegne a domicilio da parte di quelle attività che si occupano di somministrazione di cibo e bevande." Lo ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"In questo modo si eviterebbe che molta gente possa uscire ed affollare i supermercati e le strade, come infatti sta avvenendo sin troppo spesso, si comincerebbe a far ripartire una parte dell'economia economia anche se in maniera ridotta ed infine questa mossa aiuterebbe a far calmierare i prezzi, visto che durante questa emergenza si è creata una sorta di monopolio merceologico e così tanti supermercati e negozi di alimentari ne hanno approfittato per dare vita ad aumento vergognoso dei prezzi.

Per questi motivi abbiamo deciso di inviare al Presidente della Regione Campania De Luca una nota perorando la causa della consegna a domicilio.”