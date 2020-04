"Tra ritardi ed inefficienze sanitarie ed amministrative" Ariano Irpino e la Campania. Lettera aperta da parte di Luca Carlantuono

Le riflessioni, in questi periodi di fragilità mentale sono a volte poco coscienziose e poco razionali, tuttavia non sono mai stato per i messaggi tautologici o per slogan di solidarietà e riflessioni illogiche, tutt’al più l’epoca storica ed epidemica che involge oramai da mesi le nostre vite e la nostra società, meriterebbe un’analisi accurata con conseguenti opportune critiche e soluzioni, aiuti concreti e alto pragmatismo fattuale e professionale.

Il contemperamento degli interessi, è da sempre una operazione raffinata e di difficoltà sconsiderata, soprattutto quando quegli interessi in ballo diventano la salute e l’economia di un paese, entrambi tutelati spregiudicatamente (azzarderei dire) dalla carta costituzionale e da convenzioni di diritto sovranazionale ed internazionale.

Ma purtroppo, quando l’oggetto di quel contemperamento di interessi colpisce turpemente la salute, la saggezza vuole che quest’ultima prevalga- con una operazione quasi automatica e gerarchica- sulle sorti economiche.

L’analisi storica della contemporaneità rende un sentiero tortuoso quello dell’automatismo della prevalenza della Salute sul Dio Denaro, la crisi economica che ha travolto il nostro paese del resto è profonda ed ha radici antiche così come antiche sono le responsabilità diffuse imputabili ad alta, anzi altissima, incapacità amministrativa che vanno ad aggiungersi pretestuosamente agli infinitesimali problemi basilari, rendendo difficile l’opera della prevenzione e della scelta risolutiva dei problemi.

Certamente nei tempi che corrono, è diventato semplice con l’esplosione virale della cattiva informazione, dispensare consigli a statisti, avvocati, medici e insegnanti; è diventato scontato riprendere le forze dell’ordine mentre adempiono al loro dovere; è consuetudine, ormai, che l’informazione sia nelle mani di pochi ( forse incapaci) e che quei pochi influenti sulla massa aizzino al pensiero unico e lo fanno ardentemente proclamare come veritiero.

Paradossalmente costituiscono consuetudine, anche quei governanti responsabili che redarguiscono chiunque, essendo invece i primi fautori del cattivo esempio.

Affidandoci ad una diligenza medio-bassa, rivolgendoci al consiglio di un qualsiasi dizionario adoperato sin dalle scuole primarie, ci renderemo conto che viene definita l’epidemia, come uno sviluppo rapidissimo di una malattia.

Se i lemmi avessero un significato corretto, l’interpretazione degli stessi avrebbe portato questa classe dirigente a prendere adeguati provvedimenti drastici, in maniera tale da isolare tutto ab origine.

Col senno di poi, in prossimità epidemiche l’isolazionismo avrebbe scongiurato certamente, insieme alla civiltà del popolo, la triste restrizione di una quarantena generale e la ancor più triste conseguenza della chiusura delle piccole e medie imprese creando un aggravamento della crisi economica ed esistenziale ( ampiamente già preesistenti).

Certamente le esperienze storiche insegnano che ‘’ prevenire è meglio che curare’’. Ed ecco che in Regione Campania, il governatore (attuale idolo mediatico) è commissario ad acta della sanità, sennonché unico organo suo controllore sarebbe il Presidente della Giunta Regionale ( nonché egli stesso). Direbbe il buon vecchio Platone, come ben sa il nostro presidente della Regione, nell’opera ‘’la Repubblica’’: Quis custodiet ipsos custodies?

Ed ecco, dicevo, che il Dr. De Luca, laureato in filosofia, amministra la sanità campana, con annesse tutte le nomine manageriali sanitarie di contorno. Dunque, ricollegandoci a ben impiantati e consolidati principi di Buona Amministrazione, prevenire, ancora una volta, è meglio che curare. La conseguenza è che De Luca, idolo mediatico, sarebbe idolo del nulla, dato che la sanità campana, con ogni dimostrazione palese e pacifica, non ha retto l’urto Covid-19.

La conseguenza è che predicare bene, con sermoni o giaculatorie, con hashtag o slogan di pressoché facile diffusione, non è che una operazione tendenziosa, operante una distorsione ed una stravolgimento della realtà tali, da rendere i promulgatori improvvisamente idoli del social e dell’informazione scorretta che ha ad oggetto fatti del tutto irreali o fittizi.

Un’ordinanza della regione Campania, la n.17 del 15/3/2020 applicò ulteriori restrizioni al comune di Ariano Irpino, abbandonandolo a se stesso quand’anche l’amministrazione comunale, sempre a causa di giochi di potere, fu costretta a cadere condannando Ariano al commissariamento e conseguentemente privandola di ogni rappresentanza politica in un momento così apocalittico.

L’ordinanza n. 33 del 13/04/2020 riconferma lo status di Zona Rossa fino al 20 Aprile, pregiudicando ancora una volta il territorio ed il popolo arianese moralmente ed economicamente. La regione ha il diritto di isolare ed il dovere di risolvere le cause che hanno portato all’isolamento.

Ad oggi, nessun provvedimento promesso per rafforzare gli screening sanitari è pervenuto. A questo quadro disastroso inoltre si aggiunge il problema di quello che doveva essere il baluardo della salute Irpino,l’ospedale Frangipane in balia delle gestioni improvvisate e delle scelte poco felici per combattere il Covid-19.

La realtà è che non va tutto bene. Una disamina semplicistica di una situazione tanto complessa giunge al suo termine utlimo. I risultati, poco semplici viceversa, raccolgono una serie di dati disarmanti e a dir poco tristi.

Diceva Gandhi che la civiltà di un popolo si misura in base al grado in cui gli uomini trattano gli animali. Penserei invece al concetto, in accezione modernistica, che in realtà la civiltà si potrebbe misurare in base al grado di capacità della risoluzione dei problemi.

Le piccole e medie imprese sono al collasso, gli operatori sanitari tutti operano senza D.P.I. e per altro senza gli aggiornamenti e formazione necessaria lavorativa per fronteggiare un’emergenza simile, le forze dell’ordine tutte ugualmente non sono messe nelle condizioni di adempiere al loro dovere, si colloca inoltre il problema di una manovra economica che dovrebbe coinvolgere ed aiutare davvero tutti, che dovrebbe finanziare la sanità e la spesa sociale.

Probabilmente occorre garantire liquidità al mercato per difendere il tessuto sociale e occorre che lo Stato offra la propria garanzia alle banche, per i prestiti alle piccole e medie imprese. Inutile negare che il Mezzogiorno poi, sia stato colpito più duramente e dunque bisognoso di misure ad hoc.

Ci sarebbe inoltre il problema dei lavoratori a nero, che in quanto esistono ugualmente non vanno abbandonati. L’Unione Europea, dovrebbe riassumere in toto il suo scopo unitario in aiuti concreti ai paesi più colpiti, altrimenti verrebbe meno la ratio della sua esistenza stessa.

Ultronea mia dimenticanza, ritornando alla Campania, è che prima del Covid, nonostante i tagli alla sanità, si inauguravano ospedali all’avanguardia, ma si mantenevano 300 posti di terapia intensiva su tutto il territorio regionale per una popolazione di quasi 6 milioni di abitanti, e si lasciavano strutture ospedaliere funzionanti al 40/50% in derelizione. P.S. La gente, nel frattempo, muore.