Fulvio, una lettera per Ariano nel giorno del suo compleanno Ha compiuto 16 anni, si è chiuso in camera e ha scritto queste parole per la sua città

Buonasera a tutti, mi chiamo Fulvio Cafararo, ho 16 anni e questa sera ho deciso di scrivere una lettera per la mia Ariano.

Vorrei iniziare col dirvi che fin da piccolo non ho mai percepito Ariano come un semplice paesino come tanti ma come qualcosa di più. Ariano è emozione, Ariano é meraviglia. Viviamo in un paese delle favole. Le sue strade,i suoi vicoli e la sua storia hanno sempre suscitato dentro di me un emozione indescrivibile. Ma ahimè!

Ad oggi anche ad Ariano Irpino ci ritroviamo nel pieno dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Una vera e propria sfida non solo per Ariano,ma anche per tutta l’Italia. Mi piangono gli occhi ed il cuore a vedere la nostra dolce Ariano devastata da questa emergenza.

Come ho citato sin dall’inizio questo paese è nel mio cuore,lo proteggerò per sempre e lo difenderò da qualsiasi cosa succederà. Devo ringraziare con tutto il profondo del mio cuore i medici dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane che stanno dando l’anima per aiutare tutti coloro che hanno contratto questo virus.

Un sentito ringraziamento lo devo anche a tutte le forze dell’ordine che anche loro stanno dando l’anima nel nostro paese. Devo ringraziare tutti gli operatori che lavorano nei supermercati perché anche loro stanno dando l’anima lavorando, tutti gli operatori della protezione civile che anche loro sono presenti in questa battaglia, le associazioni di volontariato che stanno aiutando tutti coloro in difficoltà, tutti i farmacisti che rimangono aperti le giornate e restano a nostra disposizione per aiutarci.

La mia dolce Ariano vincerà presto questa battaglia,perché noi siamo arianesi e faremo sempre la differenza. Forza Ariano! Ti voglio bene.