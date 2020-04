Caos poste, apre Cardito ma solo un giorno a settimana Non si sblocca la situazione ad Ariano Irpino

Riaperto l'ufficio postale di Cardito nel Piano di Zona ad Ariano Irpino ma solo per un giorno a settimana.

Due dipendenti e due casse in funzione: "Queste sono al momento le disposizioni, restiamo aperrti solo il mercoledì."

Altro per ora non è dato sapere. E fuori la rabbia dei cittadini: "Siamo in fila dalle 7.30, ci sono operazioni che solo in un ufficio postale possiamo fare, entriamo uno alla volta ma i tempi sono lunghissimi. A cosa serve un'apertura, un giorno a settimana, in una città così grande e in un quartiere popoloso come Cardito?.

Non va meglio nel Rione Martiri. Mattinata anche qui in salita. Code fino all'imbocco della statale 90 per mantenere le distanze. Qualche anziano ammalato, ha freddo e resta in auto. Qui è aperto tutti i giorni e i due dipendenti stanno compiendo davvero un grande sforzo umano. Calvario? Qui a malapena funziona un postamat e non si sa quando al momento, quando entrerà a pieno regime.