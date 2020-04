Dal Reset mascherine per gli impiegati comunali "La nostra bella Ariano, tornerà presto ad essere vitale come qualche tempo fa"

Locali pubblici arianesi chiusi, ma con cuore sempre pulsante, pronti a dare il proprio contributo nell'emeregenza Covid-19. Dal Reset Dinner Club la donazione di mascherine FFP2 al Comune di Ariano Irpino.

"Vogliamo dare in nostro piccolo contributo, per far si che i nostri impiegati comunali possano operare al meglio, in sicurezza. L'augurio è che la nostra città possa tornare ad essere presto vitale e dinamica come qualche tempo fa."

Ed è proprio ai giovani arianese che va riconosciuto il merito di aver intuito subito, la gravità della situazione, prima ancora che avvenissero i contagi e le restrizioni governative. Loro avevano già chiuso ogni attività pur consapevoli dei rischi all'orizzonte e di una grave crisi, senza precedenti per il commercio arianese, diventata oggi pesantissima.

Ma sarà proprio la voglia, la determinazione e la forza dei giovani la vera arma vincente per spazzare via presto l'incubo Covid.