Ariano nuova sanificazione di strade e vicoli Venerdì 17 aprile a partire dalle ore 18.00

Il Comune su disposizione del Commissario prefettizio Silvana D'Agostino ha disposto una nuova sanificazione della strade in città. E' fissata per venerdì 17 aprile a partire dalle ore 18.00. L’attività verrà svolta dalla società Irpiniambiente spa, secondo il protocollo e con l’utilizzo di prodotti conformi alle disposizioni stabilite dall’Asl, in aggiunta alla sanificazione dei vicoli del centro storico già programmata a cura dell’Aios. Associazione che da oggi potrà contare sull'utilizzo di due nuovi mezzi in comodato d'uso messi a disposizione dalla Protezione Civile della Regione Campania, un camper attrezzato e un veicolo Nissan Qashqai.