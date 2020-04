Ariano. Su oltre 200 autocertificazioni ritirate: 10 sanzioni Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri

Code non dovute al traffico stamane a Cardito lungo la statale 90 delle Puglie ma ai controlli effettuati dai carabinieri della locale stazione diretti comandante di stazione, maresciallo maggiore Angelo Famiglietti insieme al decimo reggimento carabinieri Campania.

Su circa 200 autocertificazioni ritirate all'altezza della rotatoria di Piano di Zona e oggetto di verifica da parte dei militari dell'arma, dieci persone sono state sanzionate (importo pari a 400 euro) perchè in auto senza giustificato motivo. Gli altri automobilisti, la maggior parte, tutti in regola, diretti in farmacia, a fare spesa o a lavoro, qualcuno in strutture sanitarie fuori dal territorio arianese o montante o smontante dall'ospedale.

In regola anche tutti i mezzi pesanti muniti di codice Ateco che riguarda le attività economiche espressamente autorizzati a circolare. Controlli anche allo scalo di Savignano, bivio di Villanova e Melito di Irpino da parte di Polizia, Vigili Urbani e Guardia di Finanza.