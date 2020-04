Gambacorta: "Va ridotta la tassa rifiuti a famiglie e imprese" Appello al commissario prefettizio del Comune di Ariano Irpino

"Credo sia indispensabile nel 2020 ridurre la tassa rifiuti a famiglie e imprese.Per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani chiediamo al commissario straordinario di avviare una trattativa con la società provinciale Irpiniambiente per ottenere una riduzione dei costi del servizio, essendo chiusa l’isola ecologica di Camporeale e non essendo effettuato il servizio per la chiusura di bar, ristoranti,alberghi e di moltissime attività commerciali."

E' quanto chiede con urgenza in una nota l'ex sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta.

E occorre, per ridurre ulteriormente i costi al Comune e di conseguenza ai cittadini, rivedere il calendario di frequenza della raccolta. Ridurre da tre a due le giornate di raccolta dell’umido a settimana. Ridurre da due ad una le giornate di raccolta dell’indifferenziato.

Raccogliere il vetro ogni 15 giorni anziche' una volta a settimana. Infine un doveroso grazie a tutti gli operatori del Ciclo dei Rifiuti, che dal 9 marzo, nonostante l’emergenza sanitaria, hanno garantito senza mai fermarsi l’espletamento del servizio.