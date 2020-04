Un salvataggio particolare in tempi di coronavirus Guardate questo video

Andrea e Maurizio. Sono loro i primi due eroi, che tra non poche difficoltà in tempi di coronavirus sono riusciti a salvare e proteggere due cuccioli dolcissimi abbandonati nel Rione Martiri nei pressi della struttura parrocchiale guidata da don Costantino Pratola e della scuola arti e mestieri.

Dopo aver trovato posto sotto una scala in ferro, sono stati rifocillati per due giorni in attesa di trovare una soluzione che non è tardata ad arrivare. Hanno rischiato più volte di essere travolti dalle auto in transito lungo la stradina che dal rione porta alla Stazione. Uno addirittura si era smarrito e poi recuperato.

Dopo aver contattato il vice questore Maria Felicia Salerno, una volante della Polizia con i due uomini in divisa Francesco ha raggiunto il popoloso quartiere. Una staffetta, ci ha permesso di uscire dalla zona rossa e raggiungere, una volontaria, Stefania a Savignano Irpino. Uno stallo pronto, le crocchette donate da Luca, l’avvio delle prime cure in attesa di poter essere adottati.

Una storia a lieto fine, a distanza di poche ore dal salvataggio in centro di un altro cane abbandonato e in pericolo ad opera di Giovanna Romagnuolo. Grande cuore anche da parte sua e nessuna esitazione nel portarlo direttamente a casa, in attesa di poter ricevere anche lui un'adozione sicura.