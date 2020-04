Ariano, il grande cuore della Croce Rossa e le tante donazioni Emergenza Covid-19 e solidarietà

E' grazie all’impegno di alcuni volontari della Croce Rossa Italiana, comitato locale di Ariano Irpino che alcune società hanno donato generi di prima necessità e materiale per affrontare l’emergenza Covid-19. Un grazie di cuore viene rivolto dall'associazione al panificio Masuccio Srl forno artigianale, che dona giornalmente il pane, Drink Shop di Massimo Spagnoletti, Massimo, per aver donato circa 1000 bottiglie di acqua, alla società Promotion & Distribution Service di Giuseppa Spagnoletti per aver donato 200 pacchi di farina da chilo, ed ancora a il Galeone del cioccolato a Frigento, che ha offerto nel periodo pasquale circa 200 uova di cioccolato, già donate ai bambini di Ariano Irpino, al gruppo Paone, al presidente Antonio Paone per aver messo a disposizione un sanificatore per ambiente ed auto,che varrà utilizzato per sanificare sia i mezzi che i locali della sede della Croce Rossa di Ariano Irpino, al caseificio Perla di Greci che ha donato formaggi e latticini, La Bottega della Carne di Michele Dotolo per la donazione di generi alimenti, la società Prior di Flumeri per aver offerto diversi quintali di pasta, la società Ciano logistica trasporti di Flumeri che ha elargito un contributo, utilizzato per acquistare Dpi e attrezzature varie per la Croce Rossa di Ariano Irpino, la società Curiosando che ha continuato a donare mascherine di protezione e la famiglia Panza, che attraverso Giovanni ha donato mascherine di protezione.

La Croce Rossa di Ariano Irpino è impegnata in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid/19, ha intensificato tutti i servizi per i più fragili, famiglie bisognose e persone anziane come la consegna della spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna di farmaci tra cui quelli salvavita, beni di prima necessità e pacchi alimentari, tutti servizi che continueranno fino a cessata emergenza.

E’ sempre attiva la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana di Ariano Irpino per contribuire sia all’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie per affrontare l’epidemia che dei generi alimentari per le famiglie bisognose, bonifico da effettuare direttamente sul conto corrente bancario de Comitato di Ariano Irpino IBAN:IT98E0855375650001000307910 specificando come causale Emergenza Coronavirus.

Presso la sede del Comitato Locale C.R.I. in Via G. Matteotti di Ariano Irpino è sempre attivo il banco alimentare dove chiunque può consegnare generi alimentari che poi verranno donati alle famiglie bisognose presenti sul territorio. Per chi è impossibilitato a raggiungere la sede locale basta contattare il numero 0825825531 – 3893460107 e chiedere il ritiro domiciliare.