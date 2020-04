Il Frangipane punto di riferimento per le aree interne Ripristino delle attività ordinarie con i ricoveri programmati sia medici che chirurgici

Riunione operativa presso al Frangipane di Ariano tra la direzione generale dell’Asl di Avellino, l’ufficio tecnico e la direzione sanitaria di presidio ospedaliero di via Maddalena.

Si punta alla riorganizzazione dell’ospedale, in linea con le disposizioni regionali, che prevedono, a partire dal 3 maggio 2020, il ripristino delle attività ordinarie con i ricoveri programmati sia medici che chirurgici.

E' una buona notizia che lascia ben sperare. La riorganizzazione nel polo ospedaliero di Ariano Irpino prevederà il ripristino delle aree dedicate alle singole specialità e la definizione di aree dedicate al Covid-19.

Un presidio che a giudicare dalla mole di lavoro del pronto soccorso nelle ultime ore, come sempre operativo mira al rilancio della sanità sul territorio. L'obiettivo a prescindere dagli ospedali modulari è quello di mantenere in vita e potenziare le strutture esistenti partendo proprio dalle aree interne in sofferenza della Campania. Ariano, ha ribadito il direttore generale dell'Asl Maria Morgante, non verrà assolutamente smantellato e ne uscirà potenziato al termine di questa delicata emergenza.