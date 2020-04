Panacea ringrazia il benefattore Antonio Grasso "Importante donazione per poter continuare ad operare in sicurezza"

Ha donato un cospicuo numero di tute anti covid, guanti, visiere ed altro. Non ha perso tempo, Antonio Grasso, dopo aver saputo della mancanza di dispositivi di sicurezza in dotazione all'associazione Panacea si è offerto e in poco tempo ha rifornito i volontari di tutto l'occorrente utile e necessario.

"E' un gesto che ci ha emozionato profondamente - affermano Pasqualino Molinario, Maria Spina Pratola e Giovanni Ionno - ancora più significativo e bello perché partito dal cuore di un semplice cittadino. E' una solidarietà che davvero ci commuove. La nostra forza è in queste iniziative. Ci auguriamo di poter essere sempre al servizio di tutti, soprattutto in questo momento di estrema difficoltà. Siamo operativi e ringraziamo ancora una volta Antonio e quanti continuano a sostenerci in varie forme. Vinceremo tutti insieme.

Non è la prima donazione da parte di Antonio Grasso e famiglia a sostegno della comunità arianese.